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Зубченко: Из всех политиков только Медведчук вошел в топ-5 самых влиятельных людей Украины во всех рейтингах – и «Корреспондента», и «Фокуса», и других

02.01.2021 / 15:09
«Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука сокрушила монополию Зеленского и компании на электоральное первенство и стала лидером гонки.

Об этом пишет в своей статье политический публицист Александр Зубченко, комментируя результаты социологического опроса фонда «Демократические инициативы».

Зубченко отмечает, что ответственность за падение рейтинга несут как отдельные депутаты от «Слуги народа», так и в первую очередь сам Владимир Зеленский.

«Менее чем за два года "слуги" потеряли все. И в этом колоссальная личная заслуга Зеленского. Нет, многие "зеленые" депутаты тоже вносили свой посильный вклад в падение рейтинга партии. Вспомним "некачественных детей" Галины Третьяковой, "анал – табу" Богдана Яременко, "корабельную сосну" Александра Корниенко и другие таланты. Но, повторюсь, главная заслуга принадлежит персонально Зеленскому», – считает журналист.

Зубченко приводит список причин, повлиявших на падение рейтинга Зеленского и «Слуги народа»: провал вакцинации, блокада минского переговорного процесса, повышение коммунальных тарифов и падение экономики.

«Это власть во главе с Зеленским провалила вакцинацию украинцев. И китайская вакцина его не спасет. Это Зеленский заблокировал минский переговорный процесс, который превратился в шоу одинокого старикана Кравчука – верного друга и соратника любого президента, который больше заплатит. И именно действующий президент достойно продолжил дело Петра Алексеевича по доведению коммунальных тарифов до уровня космоса, а экономики – до уровня Габона, с которым мы соревнуемся на равных», – иронизирует автор.

По словам Зубченко, рост рейтинга «Оппозиционной платформы – За жизнь» вполне объясним.

«Виктор Медведчук на фоне полной беспомощности Офиса президента договаривается не только о поставках российской вакцины в Украину, но и организовал весь процесс для ее производства в Харькове. На его фоне "китайское спасение" от офиса Зеленского выглядит как дешевая авантюра. Постановочное шоу с участием надоевших актеров», – аргументирует журналист.

«План Медведчука по установлению мира на востоке на сегодняшний день является единственным реальным вариантом, который поддержали и Россия, и непризнанные ДНР/ЛНР, а также Европа (под экспортным названием "формула Штайнмайера"). Зеленский может лишь предложить в качестве "альтернативы" участие США и Великобритании в переговорном процессе, что означает полную утрату Киевом своей субъектности. "Оппозиционная платформа" всегда выступала против тарифного геноцида, и тут даже комментировать нечего», – отмечает Зубченко.

Журналист также подчеркивает, что Виктор Медведчук стал единственным политиком, который вошел в топ-5 всех рейтингов самых влиятельных людей Украины.

«Опросы, которые в конце года проводятся на интернет-ресурсах, фиксируют вообще безрадостную для действующего президента картину. В частности, по итогам опроса издания "Фокус" фамилии Зеленского вообще не оказалось в первой пятерке самых влиятельных людей Украины. Медведчук есть, Усик есть, Порошенко есть, а президента Зеленского нет. Добавлю, что только Виктор Медведчук стабильно входит в первую пятерку самых влиятельных людей Украины во всех рейтингах – и по версии "Корреспондента", и по версии газеты "Вести", и даже по версии журнала "Новое время" Томаша Фиалы», – заключает политический публицист Александр Зубченко.

Медведчук, Зеленский, Слуга народа, ОПЗЖ, Зубченко
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