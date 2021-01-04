Войти | Зарегистрироваться
13:10

понедельник,
04 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Украине заболеваемость COVID превышает норму в более чем семь раз

04.01.2021 / 10:10
В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 281,6 на 100 тысяч населения. Это более чем в семь раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая плохая ситуация наблюдается в Николаевской (489), Запорожской (461,8) и Черкасской (428) областях. Самая хорошая ситуация - в Кировоградской (81,4), Винницкой (122,5) и Ивано-Франковской (122) областях.

Также в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных кроватей для коронавируса. По состоянию на 4 января в стране заняты 34,5% коек. В Киеве заполнены 40,8% больничных мест. Всего в стране введено уже 66 003 коек.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили более 4 тысяч новых случаев заражения СOVID-19. Больше всего в Запорожской области и Киеве.

Кроме того, согласно прогнозам НАН в период новогодних праздников заболеваемость COVID-19 в Украине снизится до 6 тысяч новых случаев в сутки.

Источник

статистика, коронавирус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 января
2 января
31 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.