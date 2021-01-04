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В ОП рассказали, отменят ли введение жесткого карантина в январе

04.01.2021 / 10:49
В ОП рассказали, отменят ли введение жесткого карантина в январе
В Офисе президента Украины рассказали о возможности отмены введения жесткого карантина. Пока все идет по графику.

Об этом сообщил источник в Офисе президента.

"Тщательно будут оцениваться показатели конца декабря/первых чисел января. Пока все по графику - локдаун по графику предполагается", - сообщил источник.

Отметим, после праздников в Украине начнут действовать усиленные ограничения. Усиленный карантин будет действовать с 8 января до полуночи 25 января.

В этот период заведения общественного питания смогут только выдавать заказы на вынос или доставлять их по адресу. Общественный транспорт, по сравнению с весенним жестким карантином, продолжит работать без изменений.

Ранее в Минздраве Украины дали рекомендации, как безопасно отпраздновать Рождество в условиях пандемии коронавируса. Лучшим способом назвали празднование в узком семейном кругу.

Также в Министерстве здравоохранения заявили, что не будут инициировать отмену жесткого карантина с 8 по 24 января, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19.

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коронавирус, карантин, ОП
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