ОП: смягчение карантина на Пасхальные праздники невозможно

К согласию по этому вопросу пришли участники традиционного совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, сообщает 8 апреля пресс-служба главы государства.

"Карантин - это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с этой целью уже разработаны программы выплат людям с низкими доходами.

"Уже со вчерашнего дня (7 апреля) мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будем доплачивать по 1000 гривень тем, у кого пенсия ниже 5000 гривен. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, по поручению Президента правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.

Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных исходов, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

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