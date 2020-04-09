В Украине диагностировали еще 206 больных COVID-19, количество умерших достигло 52

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья по состоянию на 9 утра 8 апреля.

За сутки было зафиксировано 206 новых случаев заболевания. Это рекордное количество.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 89 случаев;

Волынская область – 36 случаев (2 летальных)

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 11 случаев (1 летальный)

Житомирская область – 21 случай (2 летальных)

Закарпатская область – 43 случая (2 летальных)

Запорожская область – 45 случаев;

Ивано-Франковская область – 198 случаев (13 летальных)

г. Киев – 256 случаев (5 летальных)

Киевская область – 120 случаев (5 летальных)

Кировоградская область – 57 случаев (1 летальный)

Львовская область – 36 случаев (1 летальный)

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 32 случая;

Полтавская область – 17 случаев;

Ровенская область – 44 случая (6 летальных)

Сумская область – 56 случаев (2 летальный)

Тернопольская область – 168 случаев (3 летальных)

Харьковская область – 5 случаев;

Херсонская область – 15 случаев (1 летальный)

Хмельницкая область – 15 случаев;

Черкасская область – 80 случаев (1 летальный)

Черновицкая область – 273 случая (6 летальный)

Черниговская область – 7 случаев (1 летальный).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

В общем диагноз подтвержден у 124 детей, а люди в возрасте от 30 лет составляют 81% от всех пациентов с COVID-19 в Украине.

Исследования проводили вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории.

По состоянию на утро 8 апреля в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 таких сообщений.

Источник