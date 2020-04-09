Во Львове УПЦ передала более 3 тыс тестов на коронавирус

Во Львове митрополит Львовский и Галицкий Филарет передал областной государственной администрации 3100 высококачественных ПЦР-тестов из Южной Кореи для клиник области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, тест ПЦР Сол Джент (SolGent) DsaPlexQtm - это тест-система для обнаружения (CT-VID) коронавируса (2019-nCoV) в режиме реального времени на основании анализа. Он является одним из самых точных методов диагностики, поскольку дает возможность определить наличие инфекции даже при минимальном содержании ее штаммов в биологическом материале.

Как сообщалось, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия во все области Украины передано 100 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции (DialPlexQ :tm: 2019 nCoV), 10 аппаратов ИВЛ, а также средства защиты от коронавируса.

Министерство здравоохранения и Штаб по борьбе с эпидемией коронавируса при Офисе Президента Украины Владимира Зеленского распределил оборудование, закупленное Международным благотворительным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы, по областям.

Ранее Центр информации УПЦ сообщал, что Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, 30 марта, передал медицинскую технику, аппарат ИВЛ и 300 комплектов защитных костюмов для медперсонала столичной Александровской клинической больнице, которая входит в перечень больниц, определеных как опорные для приема больных коронавирусом.

В Черновцах, 25 марта, Митрополит Онуфрий передал детской больнице медицинское оборудование и защитные костюмы.