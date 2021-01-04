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Украина отнесла к "красной" зоне 49 стран

04.01.2021 / 11:20
В обновленном Министерством здравоохранения списке стран по уровню распространения COVID-19 к красной зоне отнесены 49 государств.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Всего в списке 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, и информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения.

В Украине этот показатель составляет 315,3.

В красную зону попали 38 стран, где этот показатель выше, в частности Литва, Нидерланды, Хорватия, Черногория, Сербия, Израиль, Турция, Чехия, Венгрия, Польша, Германия, Швейцария, Великобритания, США, Молдова, Италия и другие, а также 11 стран, данные о которых отсутствуют.

В то же время в предыдущем "красном" списке было 45 стран.

В зеленой зоне оказались Болгария, Бразилия, Испания, Франция, ОАЭ, Греция, Египет, Мальдивы, Кения, Китай, Бельгия и др.

По данным Worldometer, в мире выявлен 85 206 321 случай заражения коронавирусом, в том числе 1 847 089 летальных, выздоровели 60 268 485 человек.

Источник

коронавирус, красная зона
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