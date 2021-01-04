Помпео: мы действовали на разных фронтах против России

"США относиться к России так же, как и к коммунистическому Китаю: не доверять и проверять", - убежден глава Госдепа.

В целом, по словам Помпео, "с 2017 года администрация Трампа наложила санкции более чем на 365 российских объектов в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и Европе".

Госсекретарь также вспомнил поездку в Украину, где он встретился с ранеными военными: "Когда я посетил Киевский военный госпиталь, чтобы встретить смелых украинских борцов за свободу, один из них сорвал нашивку с формы и дал мне ее".

Кроме того, Помпео напомнил: «Мы действовали на разных фронтах против России, в том числе в сфере религиозных свобод. Я объяснил, что США поддерживают международное признание Православной церкви Украины, помог митрополиту избежать российского влияния".

В доказательство противостоянию России Помпео привел еще один факт: "Огромный шаг вперед: я издал Крымскую декларацию, которая отменила запрет на предоставление летальной военной поддержки Украины. Обама не прислал оружие борцам за свободу. Мы это сделали".

Как сообщалось, новоизбранный президент США Джо Байден объявил о намерении назначить госсекретарем Энтони Блинкена.

В 2015-2017 годах он работал заместителем Хиллари Клинтон, занимаясь Ближним Востоком и борьбой с «Исламской государством».

Блинкен также является критиком агрессивного поведения РФ на международной арене и сторонником активной внешней политики США.

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