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США отвергают попытку России аннексировать Крым и не изменят этой позиции, пока РФ не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией - Помпео

25.08.2020 / 11:48
Государственный секретарь США Майкл Помпео от имени Соединенных Штатов и американского народа поздравил народ Украины с 29-й годовщиной независимости страны.

"Поддержка Соединенными Штатами свободной, жизнестойкой и демократической Украины незыблема. Мы остаемся полностью преданными дипломатическим усилиям по пресечению агрессии России на востоке Украины. Как мы заявляли в Крымской декларации, США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политической позиции, пока Россия не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией. Мы солидарны с украинцами в правительстве и в гражданском обществе, которые работают для продвижения ключевых трансформационных реформ, ускоряют экономический рост, укрепляют безопасность и верховенство права", - говорится в поздравлении Помпео украинцам по случаю 29-й годовщины независимости Украины, обнародованном 24 августа на сайте Госдепа США.

Госсекретарь США подчеркнул: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой, и мы надеемся продолжать наше партнерство и сотрудничать с руководством и гражданами Украины, которые строят светлое, безопасное и демократическое будущее. Желаю вам дальнейшего процветания и успехов в последующие годы".

Источник

США, Крым, РФ, Помпео
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