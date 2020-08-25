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На Волыни активист ПЦУ наехал автомобилем на верующих УПЦ

25.08.2020 / 11:47
На Волыни активист ПЦУ наехал автомобилем на верующих УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Прихожане сообщили, что когда автомобиль старосты подъехал к церковным воротам, там находилось несколько женщин

На Волыни в селе Будятичи староста общины Православной Церкви Украины Михаил Дмитрук, намеренно въехал в верующих УПЦ на автомобиле.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по словам очевидцев, староста был недоволен большим количеством верующих УПЦ, которые собрались на праздничную Божественную литургию у захваченного активистами ПЦУ храма.

Сейчас община ПЦУ собирает своих немногочисленных сторонников в храме, прихожане УПЦ молятся на улице.

«Служба для прихожан УПЦ началась в 8:30, а в ПЦУ на 10.30. Нас пришло 100 с лишним человек, это очень задело ПЦУ – к ним в этот день пришло около 30 человек. Поскольку наши люди стояли на безопасном дистанции, то заняли большую территорию и в том числе частично дорогу, к тому же вокруг бегали дети. И здесь около 10:00 появился староста ПЦУ Михаил Дмитрук на собственном автомобиле, начал принципиально ехать в толпу, не сбавляя скорости и не останавливаясь, люди едва успели забрать детей», - описали инцидент прихожане УПЦ села Будятичи.

Прихожане сообщили, что когда автомобиль старосты подъехал к церковным воротам, там находилось несколько женщин.

«Одна из них не стала отходить - не потерпела такого пренебрежения - и принципиально стояла на своем месте, а этот Михаил сначала перед ней остановился, а затем намеренно поехал на нее, при этом задел ее бампером, она пошатнулась и села на капот авто. В результате шок и боль в ноге», -  рассказали верующие УПЦ.

Как сообщалось ранее, 16 апреля 2019 Волынская ОГА перерегистрировала храм в Будятичах в пользу ПЦУ. Основанием для перерегистрации стал сфальсифицированый протокол «собрания общины».. С конца апреля религиозная община УПЦ еженедельно собирается на молитву у входа на церковный двор и отстаивает храм от рейдерских атак.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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