"Нет такой партии!", - политтехнолог Лозовский о съезде "слуг народа"

"Нет такой партии!" Так хочется воскликнуть по поводу съезда "слуг народа", перефразировав знаменитую фразу Ленина "Есть такая партия!" Так политтехнолог Сергей Лозовский прокомментировал съезд партии "Слуга народа", состоявшийся 31 августа в Киеве. Об этом Лозовский написал в своей колонке на сайте "Корреспондент".

Лозовский пишет, что идеология Зеленского и "слуг народа" - это просто калька с Порошенко и "Европейской солидарности", поэтому избиратели все активнее уходят к партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Нет такой партии". Потому что на настоящем съезде делегаты голосуют за конкретные решения - а перед нами была "игра на публику". Этот съезд не принял никаких решений, пиар-мероприятие", - аргументировал политтехнолог.

"Нет такой партии". На витрине - яркая картинка. А где идеология? Если ваша идеология - это калька с Порошенко и ЕС, чему удивляться, когда избиратели уходят к ОПЗЖ и Медведчуку?

Лозовский отмечает, что на фоне падения "слуг" рейтинг ОПЗЖ Виктора Медведчука вырос до 22,1 %.

"Смотрим результаты Института анализа и прогнозирования - "слуги" за год упали на 16,26 % (было - 43, 16 %, сегодня - 26,9 %), партия Медведчука выросла на 9,05 % (с 13,05 % до 22,1 %)", - приводит политтехнолог данные социологов.

"Некоторые украинцы, посмотрев на весь этот КВН, с горя решили, что "старого коня Рошен не испортит" и решили голосовать за Порошенко - поэтому ЕС даже вырос до 12,6 %", - пояснил Лозовский, почему вырос рейтинг Порошенко и "Европейской солидарности".

Также Лозовский обращает внимание, что Зеленский и "слуги" выдвинули кандидатами в мэры действующих депутатов от партии Порошенко.

"Нет такой партии". Партия - это кадровый отбор. Посмотрите, кого они выдвинули в мэры? Депутаты от "Европейской солидарности" Порошенко, "Самопомощи" и других партий. У "Слуг" банально нет людей, потому что нет партийной машины, которая производит кадровый отбор", - констатировал он.

Также, по словам Лозовского, съезд показал, что "слуги народа" не отвечают такому понятию как "новые лица", потому что в Киеве и областных центрах либо "сливают" выборы под "старых политиков", либо выдвинули кандидатами представителей "старых партий" вроде "Европейской солидарности".

"Наконец, съезд показал, что нет никаких "новых лиц". Зеленский и "слуги" все это время подавали себя как "новые лица". Киев - Верещук непроходная, значит, останется "старый" мэр Кличко. Днепропетровск - Сергей Рыженко, депутат облсовета от БПП. Чернигов - Юрий Тарасовец, кандидат от БПП (№114) на выборах-2014. Херсон - Юрий Кирилов, депутат от фракции "Солидарность" Порошенко. Одесса - КВНщик и комик Олег Филимонов. Это тоже "новое лицо"? Ничего, что он пенсионного возраста?!" - возмущается политтехнолог.

"Самый главный просчет - в том, что "Слуги" собственноручно разрушают свой имидж "новых лиц". Ребята, а в чем новизна, если в Киеве и части областных центров вы "сливаете" выборы под "старых политиков", а в других выдвигаете в мэры действующих депутатов от БПП?" - задает риторический вопрос политтехнолог Сергей Лозовский.