Минздрав о штамме "Гамма": не отличается от "Дельта", но в Украине его пока нет

Об этом шла речь в интервью, которое главный государственный санитарный врач Игорь Кузин дал "Украинскому радио".

В то же время, он отмечает, что бразильский "Гамма" ничем не будет отличаться от индийского штамма "Дельта".

"В Украине его пока не обнаружено. Штамм "Гамма" практически ничем не будет отличаться от "Дельта". Отличается несколькими мутациями. Они не существенные и не будут приводить к каким - то новым его характеристикам", - сказал Кузин.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали уже почти 150 случаев "Дельта"-штамма коронавируса.

Также В Минздраве назвали регионы, в которых быстро распространяется "Дельта".

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