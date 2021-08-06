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В Украине есть запас ПЦР-тестов на три месяца - Кузин

06.08.2021 / 17:54
Почти все койки, выделенные под COVID-19, обеспечены кислородом, также сформирован запас средств индивидуальной защиты для больниц и ПЦР-тестов.

Об этом в эфире Украинского радио сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Над готовностью системы Министерство здравоохранения работало в течение летнего периода. И сейчас мы имеем определенные учреждения здравоохранения как первой волны, так и резервной волны. Мы знаем, какая больница в любую минуту будет привлекаться в случае сверхурочной загруженности. В летний период времени было приобретено дополнительное количество концентраторов, в большинстве областей уже завершены работы по монтировке централизованного кислорода. Таким образом, почти все койки, выделенные под коронавирусную болезнь, обеспечены или централизованным кислородом, или кислородными концентратами ", - сказал Кузин.

Он добавил, что в течение августа Минздрав ожидает поставку 4-х миллионов ПЦР-тестов. Сейчас, по его словам, сформирован запас ПЦР-тестов минимум на 3 месяца работы и на уровне каждой больницы сформирован трехмесячный запас средств индивидуальной защиты, проходит обновление клинических протоколов.

Заместитель министра отметил, что средств для оказания медпомощи больным COVID-19 хватает до конца года при условии умеренной нагрузки на систему здравоохранения.

"Если эти средства будут заканчиваться, то мы будем обращаться к правительству за дополнительным выделением средств", - сказал Кузин.

Главный госсанврач подчеркнул, что средствами борьбы с COVID-19 также является вакцинация, которая защищает от тяжелого течения болезни и госпитализации, соблюдение социального дистанцирования, ношение масок, соблюдение правил личной гигиены.

Источник

коронавирус, ПЦР-тест
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