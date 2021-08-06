Битва застройщиков: Загалюк заказал акции против Столара

Об этом пишет ТГ-канал «Зеландия».

Формальная причина акций протеста – поддержка Столаром сепаратизма в Украине. Однако на самом деле с политикой они не имеют ничего общего. По данным «Зеландии», акции проплатил младший партнер Дениса Комарницкого Александр Заголюк (девелоперская компания ZIM Capital Group). Таким образом он отомстил Вадиму Столару за кампанию в СМИ о незаконных застройках самого Загалюка. Его покрывает одиозный чиновник времен Леонида Черновецкого Денис Комарницкий, о котором в сети есть немало компрометирующих сведений.

В средствах массовой информации достаточно сведений о скандальных стройках ZIM Capital Group, бенефициаром которой является Александр Загалюк. Так, совсем недавно Нацполиция открыла уголовное производство в отношении проблемной стройки, которую связывают с экс-нардепом Дмитрием Андриевским. Об этом говорится в телеграм-канале «Киеввласть». Суть в том, что ZIM Capital Group возводит 4-этажные многоквартирные дома на 12 участках площадью 0,97 га в столичном микрорайоне Жуляны. Хотя в назначении земли значится частное жилье, дачи и гаражи. По данным издания, все участки принадлежат людям и компаниям, связанным с экс-нардепом Андриевским ‒ давним соратником мэра Кличко и коллегой скандального застройщика Дениса Комарницкого.

Разрешительную документацию на проведение работ в Жулянах выдал Департамент архитектуры и градостроительства КГГА, который возглавляет Александр Свистунов. Кроме того, не обошлось и без его зама Юрия Тация. Оба неоднократно были замешены в коррупционные скандалы.

Разрешение было выдано на строительство 4-этажного дома, состоящего всего из одной квартиры.

«Про несколько так называемых “смарт-домов” в документах речи не было, хотя по факту ‒ их строят. Другие разрешения для этой стройки отсутствуют», – говорится в сообщении.

Нацполиция уже завела уголовное производство, однако дело по неизвестным причинам пока не продвигается. Между тем, квартиры уже продаются.

Это не первый скандал, в который замешан ZIM Capital group. Как рассказала городская активистка Анастасия Крикун, именно этот застройщик разрушил историческое здание - 120-летний дом Уткина на С.Петлюры, чтобы построить там отель в 26 этажей. При этом снос здания проходил без разрешительной документации.

Кроме того, Загалюка обвиняют в давлении на активистов, пытающихся остановить незаконные стройки, представители «Свободы». По заявлению Владимира Назаренко, которому некоторое время назад сожгли Toyota Land Cruiser, представители ZIM Capital Group ему угрожали.

Скандалами сопровождается и строительство ЖК «Форест Парк» на улице Днепроводской, 25. Земли вокруг поселка Водогон всегда были красивым лесом. Когда городские власти передали в частную собственность 29 земельных участков, по 10 соток каждый, общей площадью 2,9 га, по ним начались судебные процессы. Позднее, при изучении кадастровой карты и реестра судебных решений общественные активисты нашли доказательства передачи всех этих земельных участков «подставным» лицам. Есть также упоминание о смене целевого назначения земли в генеральном плане города путем подлога — без соответствующего решения Киеврады. В 2017 году был скандал со стрельбой, когда лесорубы попытались рубить деревья.