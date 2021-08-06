Войти | Зарегистрироваться
14:39

суббота,
07 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

РоссСМИ: Украинцы считают суд над Медведчуком попыткой отвлечь внимание от проблем в экономике

07.08.2021 / 14:04
В Украине все большую популярность набирают оппозиционные силы, которые представляют серьезную конкуренцию власти.

Как сообщает телеканал "Россия 24", это данные социологического опроса украинских и бельгийских исследователей центра BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 30 июля - 2 августа 2021 года. Опрос проводил международный исследовательский центр с 30 июля по 2 августа. Участвовали более 2 тысяч респондентов.

Согласно опросу, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" вышла на второе место с 19,1 процента, уступив президентской партии "Слуга народа" всего 2 процента – это даже меньше статистической погрешности.

Если бы выборы в Верховную раду проходили в это воскресенье, в парламент прошли бы, помимо ОПЗЖ и партии Зеленского, еще две политические силы. На третьей позиции остановилась "Европейская солидарность" Порошенко (18,5 процента) и не дотянула до 13 процентов "Батькивщина".

Спросили у респондентов и об отношении к судебному преследованию главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Его обвинили в государственной измене. Большинство – более 40 процентов – видят в этом попытку отвлечь внимание избирателей от проблем в экономике. Почти 60 процентов опрошенных считают политика невиновным. Более того, процесс только повысит его рейтинг, уверены 70 с лишним процентов респондентов. У 37 процентов опрошенных в ходе процесса уже улучшилось отношение к политику.

опрос, Медведчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 августа
6 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.