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Западный соцопрос: В парламент проходят 5 партий, лидируют «Слуга народа» И «Оппозиционная платформа – За жизнь»

18.09.2020 / 15:14
По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 11-16 сентября 2020 года, если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: партия действующего Президента Украины «Слуга народа» (25,3%), «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича (22,4%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (12,6%), ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко (9,1%) и «Партия Шария» (5,3%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, «Радикальная партия Олега Ляшко» (3,0%), «Сила и честь» Игоря Смешко (2,8%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (2,5%), «Украинская стратегия Гройсмана» (1,7%), ВО «Самопомощь» Оксаны Сыроид (1,5%), «Голос» под руководством сменившей Святослава Вакарчука Киры Рудык (1,2%), «Оппозиционный блок» Бориса Колесникова и Евгения Мураева (0,9%), ВО «Свобода» Олега Тягнибока (0,9%), «За будущее» Игоря Палицы (0,7%) и «Национальный корпус» Андрея Билецкого (0,5%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в парламент.

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 11-16 сентября 2020 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,008 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.

опрос, Медведчук, Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, BURI-Украина
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