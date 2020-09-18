Западный соцопрос: В парламент проходят 5 партий, лидируют «Слуга народа» И «Оппозиционная платформа – За жизнь»

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, «Радикальная партия Олега Ляшко» (3,0%), «Сила и честь» Игоря Смешко (2,8%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (2,5%), «Украинская стратегия Гройсмана» (1,7%), ВО «Самопомощь» Оксаны Сыроид (1,5%), «Голос» под руководством сменившей Святослава Вакарчука Киры Рудык (1,2%), «Оппозиционный блок» Бориса Колесникова и Евгения Мураева (0,9%), ВО «Свобода» Олега Тягнибока (0,9%), «За будущее» Игоря Палицы (0,7%) и «Национальный корпус» Андрея Билецкого (0,5%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в парламент.

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 11-16 сентября 2020 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,008 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.