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Медведчук: Голосование за заявление по Беларуси направлено против интересов Украины

17.09.2020 / 12:57
Беларусь была последним соседом, с которым Украина еще не испортила отношения и который очень важен для нашей страны: это и общая граница, и торгово-экономические отношения, и переговорная площадка для мирного урегулирования.

Об этом 16 сентября 2020 года в интервью представителям СМИ у Верховной Рады Украины заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик отметил, что принятие постановления о непризнании выборов в Беларуси ‒ это очередные происки, это политика «партии войны», которая сегодня демонстрируется в парламенте.

«"Партию войны" представляют у нас сегодня часть "Слуги народа", это в первую очередь представители Сороса и других международных организаций, это фракция "Голос", это фракция "Европейская солидарность" Порошенко, это фракция "Батькивщина", которые считают, что сегодня их оценка выборов в Белоруссии является принципиальной. І українською мовою це звучить так: "конче необхідною для інтересів України". Я категорически так не считаю, потому что Белоруссия – это наш сосед, кстати, последний сосед, с которым у нас были более-менее нормальные отношения, в том числе и экономические. Белоруссия – это энергетический партнер Украины».

Политик привел статистические данные, свидетельствующие о важности экономического сотрудничества Украины и Беларуси.

«За первое полугодие 2020 года 31% (вдумайтесь!) 31% нефтепродуктов сегодня поставлено в Украину из Белоруссии. Я вам могу сказать итоги предыдущих лет: это примерно 24‒28% дизельного топлива ежегодно поставляется в Украину из Белоруссии, это 24‒26% сжиженного газа и это 45% всех бензинов. Вдумайтесь в то, каким важным, экономически важным, энергетическим партнером является для нас Белоруссия. И граница между Белоруссией и Украиной ‒ 1084 км. Я еще раз подчеркиваю, это последний наш сосед, с которым мы вот подобными заявлениями разрываем какие-либо отношения, портим их, несмотря на то, что мнение у наших людей совершенно другое».

Медведчук прокомментировал социологические данные по поводу отношения украинцев к международным лидерам: согласно результатам опросов «на первом месте как раз господин Лукашенко ‒ от 45% до 54% доверия оказывают наши граждане сегодня белорусскому лидеру».

«И поэтому все, что происходит в Беларуси, ‒ это внутреннее дело Беларуси. Украина не должна была, не имела права вести себя таким образом, как это изложено в том заявлении, которое принято в Верховной Раде. Опять-таки это все сделано в угоду "партии войны". В угоду разрыву отношений со всеми нашими соседями. Вот это и есть государственные интересы, вот это и есть национальная безопасность, потому что она сегодня подвержена серьезным ударам и серьезным рискам, в том числе и энергетическая независимость Украины. Потому что треть поставок нефтепродуктов из Белоруссии – это очень серьезно. Если завтра они остановятся по какой-либо причине, а в данном случае может быть только политическая причина, это тяжелые последствия для нашей страны», ‒ подчеркнул политик.

Он также напомнил, что Минск с 2015 года продолжает оставаться площадкой мирного урегулирования.

«Это надо ценить, это надо уважать и на это надо обращать внимание. Но те, кто вчера голосовал (а их набралось еле-еле больше необходимого количества ‒ 228 голосов), как раз и хотят сорвать сегодня минский переговорный процесс, сделать все для того, чтобы не дать достичь мирного урегулирования, препятствовать возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. Это цель "партии войны", которая все больше проявляется в этом парламенте. И, к огромному сожалению для меня, для нашей партии, часть фракции «Слуга народа» тоже идет в фарватере подобных действий, направленных против интересов Украины», ‒ резюмировал Виктор Медведчук.

Беларусь, Медведчук, Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь
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