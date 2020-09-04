Медведчук: репрессии против депутатов нашей фракции – это проявления правового нигилизма и неадекватности власти

Эти действия представителей власти свидетельствуют об их правовом нигилизме и дипломатической неадекватности. Об этом говорится в заявлении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука.

Напомним, что ГБР открыло уголовное производство по факту визита народных депутатов Украины от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Рената Кузьмина, Татьяны Плачковой и Александра Колтуновича в Москву и их переговоров со своими коллегами из Госдумы РФ касательно дальнейших шагов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

«Статьей 17 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» установлено, что народный депутат, не имеющий специальных полномочий на представительство Верховной Рады Украины, имеет право вступать в отношения с должностными лицами и государственными органами иностранных государств от своего имени. В отношениях с должностными лицами, государственными органами и гражданами иностранных государств народный депутат имеет право защищать независимость и суверенитет, интересы Украины, ее граждан», - отметил Виктор Медведчук.

Он также подчеркнул, что визит происходил в рамках работы межфракционного объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция».

«12 ноября 2019 года в Верховной Раде было создано межфракционное объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция». Это объединение функционирует официально в силу закона, имеет правосубъектность для осуществления политической государственной деятельности и реализации полномочий его членов как представителей Украинского народа. В январе 2020 года представители этого межфракционного объединения провели встречи с депутатами Сената и Национального собрания Франции, а также с депутатами немецкого Бундестага, а в марте 2020 года – с руководством и представителями всех фракций Государственной Думы Российской Федерации.

Межфракционное объединение ставит своей целью обеспечение «межпарламентского диалога для реализации конституционного права граждан Украины на достижение мира», суверенитета и территориальной целостности страны, прекращение вооруженного противостояния, защиту законных прав, интересов и свобод наших граждан», - добавил народный депутат.

При этом, напомнил, что любое ограничение законных действий народного депутата должно преследуется по закону. И с сожалением отметил, что такой попыткой натравить правоохранительные органы на оппозицию Зеленский демонстрирует абсолютное нежелание достичь мира на Донбассе.

«Статья 26 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» прямо запрещает ограничивать полномочия народного депутата, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины, этим и другими законами Украины. Согласно п. 1.4. решения Конституционного Суда Украины № 12-рп/2003 от 26.06.2003 определенные Конституцией и законами Украины полномочия народного депутата Украины не могут быть ограничены действиями или бездействием органов государственной власти.

За вмешательство в деятельность народных депутатов Украины, создание препятствий их работе установлена уголовная ответственность в соответствии со статьями 344, 351 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование законной деятельности народных депутатов Украины свидетельствует о попытке сорвать переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Так как власть во главе с Зеленским не имеет политической воли на мир и не способна вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс», - подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук говорил, что у Зеленского нет политической воли для установления мира на Донбассе.