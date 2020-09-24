Медведчук: Форум «Люди мира» стал народным призывом к миру и диалогу

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Политик выразил убеждение, что стремление к миру объединяет политические партии, общественные организации, а также закономерно пользуется самой горячей поддержкой Украинской православной церкви ‒ единственной канонической православной церкви в Украине.

«Уверен, что участники форума "Люди мира" и те, кто следил за ходом обсуждений в эфире украинских телеканалов, не допустят, чтобы этот искренний и аргументированный призыв к миру, взаимопониманию, а главное – к христианскому прощению был забыт», – отметил Медведчук.

Политик надеется, что в душах и сердцах участников форума останутся слова святых отцов, запомнятся и искренние эмоции украинцев, которые принимали участие в мероприятии.

Люди, убежден народный депутат, будут делиться этими мыслями и эмоциями со своими единомышленниками, а также отстаивать перед оппонентами необходимость установления мира.

«Для этого необходимо мужество. И это мужество сторонники установления мира неоднократно демонстрировали ‒ помогая людям, находящимся в зоне конфликта, участвуя в крестных ходах, невзирая на нападения национал-радикалов, действовавших при попустительстве и поддержке власти. И сегодня, когда представители действующей власти прямо угрожают церкви, обещая преследование за мирное и законопослушное отстаивание своих убеждений, уверен ‒ таким людям, как участники форума "Люди мира", хватит решимости для отстаивания своей позиции», – заявил Виктор Медведчук.

Парламентарий считает высокой честью тот факт, что ОПЗЖ вносит свой вклад в установление мира на Донбассе, возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс.

«Убежден, что такое простое человеческое общение, искреннее обсуждение вопроса необходимости мира еще раз напомнит украинцам и представителям мирового сообщества о важности прекращения вооруженного конфликта на Донбассе», – подытожил Виктор Медведчук.