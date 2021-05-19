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Киевская власть преследует Медведчука, который выступает за мир на Донбассе – швейцарские СМИ

19.05.2021 / 11:58
Лидеру украинской оппозиции Виктору Медведчуку, который выступает за мирное урегулирование конфликта на Донбассе, предъявлено обвинение в государственной измене.

Об этом пишет швейцарская новостная информационная платформа SWI.

В опубликованном материале говорится, что Офис генерального прокурора Украины обвинил председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене.

Также сообщается, что со слов главы ОГП Ирины Венедиктовой, оппозиционный политик «инициировал подрывную деятельность против Украины, в том числе в экономической сфере».

В свою очередь в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», пишет SWI, назвали обвинения в адрес лидера оппозиции «открытой и циничной политической местью репрессивной машины полицейского государства».

Интернет-издание подчеркивает, что Виктор Медведчук всегда выступал за мирное урегулирование конфликта на Востоке Украины и «даже представлял мирный план».

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, Медведчук заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.

Донбасс, Медведчук, Оппозиционная платформа – За жизнь
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