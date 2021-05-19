В Днепре при поддержке УПЦ состоится Всеукраинский фестиваль пасхальных песнопений

В Днепре при поддержке Украинской Православной Церкви состоится XVII Всеукраинский фестиваль духовных песнопений «Надднепрянские Пасхальные песнопения».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, песнопения исполнит хор «Экклесия» Успенского собора Днепра.

Митрополит Днепропетровский Ириней и духовенство епархии расскажут о богослужебных текстах Пасхальной Заутрени.

Как сообщалось ранее, в Днепре духовенство и верующие Украинской Православной Церкви совершили крестный ход с чудотворной Почаевской иконой Божией Матери. Колонна богомольцев с чудотворным образом проследовала от Спасо-Преображенского кафедрального собора до Свято-Троицкого кафедрального собора.

В шествии приняли участие духовенство областного центра и множество верующих.