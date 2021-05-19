Управделами УПЦ рассказал о псалме, который читают во время болезни

Небольшой, но наполненный глубоким смыслом, 6-й псалом учит христианскому пониманию испытаний и страданий.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«6-й псалом - это Книга Иова в миниатюре, он учит нас правильному отношению к страданиям.

Иов, человек состоятельный, праведной жизни, пользующийся огромным уважением, «знаменитее всех сынов Востока», вдруг лишается за считанные часы всего своего огромного имущества, десятерых детей, которые погибли во время пира под развалинами, и здоровья.

Страдая невыносимо физически и нравственно, он ищет поддержки и утешения у близких, но, увы, не находит содействия ни в лице жены, которая оставила его, посоветовав «хулить Бога и умереть», ни в своих друзьях, обличавших его и срамивших вместо слов утешения», - отметил митрополит Антоний.

По словам владыки, «как Иов не предал Бога, не начал хулить Его, так и наша душа должна прорваться через мрак, боль, мучения и скорбь в самые страшные минуты и возродиться, выйти к свету и несокрушимой вере в Господа».

Митрополит Антоний объяснил, что любому человеку невероятно трудно постигнуть смысл страданий, особенно незаслуженных, и до конца эту тайну мы никогда не разгадаем. Но приоткрыть ее помогает случившаяся с Иовом история, которая показывает, что Господь попускает испытания не только за грех, у Него есть также другие причины и цели.

«Опыт праведного Иова напоминает нам, верующим, что какие бы ни были испытания, насколько бы незаслуженными они нам ни казались, мы не должны отрекаться от Бога. Можно вопрошать, как Иов, но никоим образом не роптать и хулить, а всецело доверять Богу, Его воле, уповать на Него. Тогда Господь оправдает нас, как оправдал Иова», - подчеркнул управделами УПЦ.

Владыка обратил внимание, как в коротком псалме удивительно показана глубина смирения души человека.

«10 строк псалма. В них умещена вся жизнь: все наши сомнения и страхи, ропот и обиды, горести и сожаления. 10 шагов - от неверия к вере, от смерти к жизни, от небытия к вечности. Каждая строка как выстрел, быстрый и мощный, точно достигающий цели. В этом коротком совершенном псалме удивительно показана глубина смирения души перед красотой и величием Бога», - подытожил митрополит Антоний.