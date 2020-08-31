Медведчук назвал обращение Кравчука к Верховной Раде дымовой завесой в интересах Зеленского

Об этом председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил в интервью изданию Politeka.

По мнению народного депутата, Кравчук должен был в своем обращении к Верховной раде указать, что в Постановлении о проведении местных выборов нарушаются Минские соглашения.

«Если он хотел действительно добиться от Рады результата и если это действительно было бы так, надо было прямо указать, что пунктом 4 Постановления о проведении местных выборов Верховная Рада, перечислив, при каких условиях возможно проведение выборов на Донбассе, нарушила Минские соглашения, утвержденные решением Совета Безопасности ООН», - подчеркнул политик.

Также он добавил, что на деле обращение Кравчука является громоотводом от реальной политики Зеленского.

«(Кравчук – ред.) сыграл роль громоотвода и дымовой завесы того факта, что политика Президента Зеленского направлена только на имитацию процесса мирного урегулирования, а не на реальное возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс», - отметил Медведчук.

Кроме того, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» обратил внимание на то, что высказывания Леонида Кравчука в его адрес по поводу совместной работы в направлении урегулирования конфликта на Донбассе и намеки на «прислуживание» кому-либо, некорректны и оскорбительны.

«Заявление Кравчука по форме абсолютно некорректно и оскорбительно, свидетельствует о ничем не подкрепленном самомнении и склонности к морализаторству и самопиару. А по сути его заявления «Тогда мы будем работать» отвечу: мы – нет, а я и партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» будем реально добиваться мира на Донбассе, что мы и делаем последние годы, несмотря на сопротивление нашим действиям со стороны Порошенко, а сегодня – Зеленского. Более того, странно выглядят утверждения о прислуживании кому-либо от Кравчука, который преуспел, прислуживая Ющенко, Януковичу, Порошенко, сегодня – Зеленскому», - резюмировал Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе нет альтернативы Минским соглашениям.

«Не надо изобретать велосипед, рассказывать сказки по поводу каких-то представителей Донбасса, которые к Донбассу сегодня не имеют отношения, а самое главное ‒ не могут принимать решения, позволяющие установить мир там, или говорить о каких-то форматах новых, вспоминая "будапештский". Можно еще вспомнить "женевский". Все эти форматы закончились именно потому, что возник "нормандский формат", появились Минские соглашения, которые были, как я уже сказал, утверждены резолюцией Совбеза ООН. И по этому пути надо идти, потому что другого пути нет. Есть ли альтернатива Минским соглашениям? Есть. Это потеря Донбасса для Украины. И мы этого допустить не должны. В первую очередь не имеет права допустить это президент страны, г-н Зеленский», ‒ сказал Виктор Медведчук.