В НАТО объяснили Лукашенко, зачем в Балтийском регионе развернули силы Альянса

Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в комментарии агентству "Интерфакс-Запад", комментируя заявление Лукашенко "об угрозе на западных границах", сообщает "Европейская правда".

"Наши развертывания в Балтийском регионе на территории союзников по НАТО имеют оборонительный характер, они предшествовали кризису в Беларуси, и мы действуем прозрачно в том, что касается боевой подготовки и учений, которые планируются на долгосрочный период", - сообщила Лунгеску.

В качестве примера Лунгеску привела развертывания системы дальнего радиолокационного обнаружения AWACS НАТО для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.

Она сослалась также на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс остается бдительным и готов защищать всех союзников.

Накануне Лукашенко в своих высказываниях не исключил преобразования Беларуси "в театр военных действий".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг предостерег Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Ранее Столтенберг также опроверг угрозу со стороны НАТО для Беларуси.

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