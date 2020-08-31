У Зеленского прокомментировали решение КС о директоре НАБУ

Об этом свидетельствует комментарий Офиса президента относительно решения Конституционного Суда о неконституционности указа экс-президента Петра Порошенко о назначении директора НАБУ

Дословно: "В связи с этим решением Конституционного Суда и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро мы ожидаем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя.

Не сомневаемся также, что директорат НАБУ организует работу сегодня так, чтобы были учтены все новые правовые обстоятельства, а оперативная и следственная деятельность не останавливалась в связи с уточнением организационной структуры и ее согласованием с Конституцией Украины".

В Офисе президента заявили, что принимают к сведению решение КС о неконституционности указа Порошенко о назначении директора НАБУ.

Там добавили, что этот вопрос – "полностью компетенция Конституционного Суда".

Дословно: "Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто – спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности.

Понимаем также, что КС дает оценку именно тогдашним управленческим решениям относительно кадровых назначений, а не оценку качества работы самого органа".

Напомним: 28 августа Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным.

В мае стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и еще полсотни народных избранников просят Конституционный суд признать назначение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника неконституционным.

В представлении нардепов говорилось, что вопрос о назначении директора НАБУ вышел за конституционные полномочия президента и Петр Порошенко, назначая Сытника, вышел за пределы своей компетенции.

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