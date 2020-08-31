Госдеп прокомментировал заявление Путина о задержании наемников "Вагнера" ​​в Беларуси

Об этом сообщает "Голос Америки"

Прямая речь: "Нам известно о сообщениях о дворушницьке использования Россией марионеточного сил. Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран , поддержать автократов, и вообще сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально. Открытые усилия России лишить народ Беларуси суверенных прав неприемлемы".

Ортагус также отметила, что США поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров "из действительно свободные и честные выборы с независимым наблюдателями, и за пределами ненадлежащего влияния российских спецслужб".

Напомним, Путин заявил, что ситуация с задержанными в Беларуси 33 членами ППК "Вагнера" - это совместная операция украинских и американских спецслужб.

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