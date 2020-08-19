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Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Беларуси

19.08.2020 / 10:16
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре во вторник обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.

Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда".

"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", - приводит слова пресс-секретаря сайт немецкого правительства.

В пресс-службе Кремля сообщили, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

"С российской стороны акцентировано на неприемлемости любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущие к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - заявили в офисе российского президента.

В понедельник правительство Германии опровергло, что канцлер Ангела Меркель проводила телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Александром Лукашенко после выборов 9 августа.

С опровержением в Берлине выступили после того, как Лукашенко заявлял, что такой разговор состоялся.

В понедельник на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей Лукашенко сказал: "Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти - Науседа (президент Литвы), там и другие... мы хотим поговорить... Не надо меня нагибать ни с Запада, ни с Востока".

Ранее Лукашенко заявлял, что получил от президента России Владимира Путина обещание всесторонней помощи в случае такого запроса от Беларуси.

В Конгрессе США осудили предложение Путина направить российскую военную помощь в Беларусь.

Источник

Беларусь, Путин, Меркель
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