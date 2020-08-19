Войти | Зарегистрироваться
11:03

среда,
19 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

В мире уже 22 млн случаев коронавируса

19.08.2020 / 10:47
Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом на данный момент составляет 22 миллиона 36 тысяч.

Такие данные сайта Worldometers

 По последним данным, выздоровели от коронавирусной инфекции уже 14,7 миллионов. В то же время умерли от осложнений почти 777 тысяч больных.

17 августа COVID-19 подтвердили у 191 тысячи человек. Это впервые за несколько недель, когда количество новых случаев составляет меньше 200 тысяч.

В Индии обнаружили 54 тысячи больных, в США – 40,5 тысяч, в Бразилии – 23 тысячи, в Колумбии – более 8 тысячи, в России – почти 5 тысяч.

В понедельник умерли 4083 человека, у которых диагностировали коронавирус.

Напомним: лишь 14 августа мировые пересек границу в 21 млн случаев коронавируса.

Источник

статистика, коронавирус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 августа
18 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.