В мире уже 22 млн случаев коронавируса

Такие данные сайта Worldometers

По последним данным, выздоровели от коронавирусной инфекции уже 14,7 миллионов. В то же время умерли от осложнений почти 777 тысяч больных.

17 августа COVID-19 подтвердили у 191 тысячи человек. Это впервые за несколько недель, когда количество новых случаев составляет меньше 200 тысяч.

В Индии обнаружили 54 тысячи больных, в США – 40,5 тысяч, в Бразилии – 23 тысячи, в Колумбии – более 8 тысячи, в России – почти 5 тысяч.

В понедельник умерли 4083 человека, у которых диагностировали коронавирус.

Напомним: лишь 14 августа мировые пересек границу в 21 млн случаев коронавируса.

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