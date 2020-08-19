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В ООН призывают власти Беларуси к диалогу: Репрессии - не ответ

19.08.2020 / 11:18
В ООН призывают власть Беларуси и народ к диалогу, поскольку репрессии - это не ответ.

Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Организации Стефан Дюжаррик на брифинге18 августа.

«Я могу вам сказать, что мы очень хорошо осведомлены о демонстрациях и событиях, происходящих в этой стране. Со своей стороны, генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерреш - ред.) считает, что недовольство людей должно быть услышано, и репрессии - это не ответ», - заявил Дюжаррик.

По его словам, генсек ООН «внимательно следит за развитием событий в стране и отмечает важность предоставления всем белорусам возможности реализовать свои гражданские и политические права», это включает выражение своих взглядов мирным путем в согласовании с законом.

Отмечается, что властиь Беларуси должна проявлять сдержанность в ответ на демонстрации, а сообщения о пытках и других жестоких обращениях с людьми, которые находятся под стражей, должны быть тщательно расследованы.

Отмечается, что «генеральный секретарь призывает всех белорусов решить проблемы, возникшие после выборов, путем диалога и сохранить мир в стране».

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа огласила окончательные результаты, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий должность с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Сразу после выборов в Беларуси начались выступления людей, не согласных с официальными результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующе, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

С начала протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. В больницу попали не менее 250 человек, сообщалось в нескольких погибших.

Источник

ООН, Беларусь
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