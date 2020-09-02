ООН заявляет о 450 случаях пыток в Беларуси

В частности, с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Поданным Управления, родственники минимум шести человек не знают о местонахождении и состоянии здоровья своих близких.

В агентстве ООН утверждают, что также располагает информацией об эпизодах насилия в отношении детей и женщин, включая сексуальное насилие.

«Мы крайне встревожены сотнями заявлений о пытках и других видах жестокого обращения в следственных изоляторах», - заявили в ведомстве.

В Управление верховного комиссара ООН по правам человека потребовали от белорусской власти не только провести полное расследование, а привлечь к ответственности виновных и компенсировать нанесенный ущерб пострадавшим и их семьям.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена переехать в Вильнюс.

Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

С начала протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

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