Тихановская уточнила, что думает об оккупации Крыма

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07:54
В Турции нашли инструменты времен неолита
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07:20
Правоохранители ликвидировали на Сумщине плантацию элитной конопли стоимостью почти 7 млн грн
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08:08
На Львовщине BMW въехал в Opel, погиб 10-летний мальчик
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07:22
Под мэрией в Черновцах состоялся митинг против "красных" карантинных ограничений
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08:15
На Ивано-Франковщине произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии
- 07:54
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08:00
Протесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова
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09:16
NASA успешно запустило миссию на Марс
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14:45
В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
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12:12
На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
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09:27
Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
- 08:00