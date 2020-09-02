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Тихановская уточнила, что думает об оккупации Крыма

02.09.2020 / 11:18
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что оккупированный Россией полуостров Крым отошел другому государству в противоречии международным законам.

Об этом шла речь в интервью Тихановской LRT

Прямая речь: "Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" – российский.

Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам.

Но опять же у нас задача стоит – разобраться с ситуацией в Беларуси, то, что волнует наш народ, это новые, честные выборы.

Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас".

Напомним: в интервью изданию Meduza Тихановская уклонилась от вопроса о Крыме, однако впоследствии сказала, что "юридически Крым украинский, а фактически - российский".

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Крым, Беларусь, Тихановская
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