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ВСП оставил в должности скандального голову ОАСК Вовка

02.09.2020 / 10:47
Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщают Центр противодействия коррупции, а также "Интерфакс-Украина"

Дословно ЦПК: "Высший совет правосудия единогласно отказался отстранять судью Вовка. Круговая порука в действии. Они с Вовком вместе виски пьют до 2:00 ночи. Вместе отмазывают и наказывают судей. Вместе вводят новых членов ВРП".

Галина Чижик из Центра противодействия коррупции в Facebook уточняет, что ВРП мотивировала свое решение тем, что прокуратура не предоставила доказательств причастности Вовка к уголовным правонарушениям.

Напомним, перед заседанием НАБУ обнародовало записи о влиянии Вовка на ВСП.

Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации Украины, бывших высокопоставленных должностных лиц и других физических лиц подозревают в: создании и участии в преступной организации; захвате государственной власти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов.

В производстве также фигурируют отдельные должностные лица других государственных органов в системе правосудия, в том числе и те, которые призваны формировать добродетельный корпус судей, следить за соблюдением ими законов и профессиональной этики.

По данным следствия, воплощая план по захвату государственной власти, глава ОАСК использовал свое широкий круг связей в этих органах: мог организовать подачу искусственных жалоб в ВСП не только на неподконтрольных ему судей из ОАСК, но и на судей всех инстанций, которые выносили "неудобные" для него решения, в т.ч. на судей Верховного Суда.

Источник

Вовк, ВСП, ОАСК
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