Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси

Беларусь явно подыгрывает России, анонсируя новые торговые ограничения против Украины. Власти в Минске грозятся перекрыть поставки э/э и нефтепродуктов. Станет ли это проблемой для Киева – ниже в материале РБК-Украина.

Беларусь может прекратить поставки в Украину горюче-смазочных материалов и электроэнергии в случае обострения военной ситуации между Киевом и Москвой. Поводом для этого может стать сам факт прямого конфликта между двумя странами, о чем несколько витиевато сказал лидер белорусского режима Александр Лукашенко.

"Вы будете безумцами, если столкнетесь с Россией – и мы будем не с вами... Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ с Россией вместе, и электричество", – отметил Лукашенко. Это заявление о возможности эмбарго он сделал после новой информации о возможных провокациях со стороны России для эскалации ситуации.

Повод для эмбарго

О провокациях в отношении Украины западные СМИ со ссылкой на разведку США начали писать в январе. А в начале февраля появилась более конкретная информация. В американской прессе сообщили о намерении РФ использовать фейковое видео с нападением "украинцев" на российскую территорию или русскоговорящих людей на востоке Украины.

Если подобные провокации РФ удастся реализовать, вероятно, Беларусь может использовать ситуацию для введения торговых ограничений, о которых сказал Лукашенко.

Под запрет, как полагают профильные аналитики, могут попасть поставки всего перечня нефтепродуктов, а также и электроэнергии. К тому же Беларусь на этой неделе уже запретила ж/д транзит нефтепродуктов из Литвы, что осложнило поставки этой продукции в Украину. Пока по объемам топлива это не критично для нашего рынка, поставки планируется заместить альтернативными маршрутами.

Украина, в свою очередь, пообещала применить ответные меры, если Минск прибегнет к прямому эмбарго. "Если страны ограничивают торговлю друг с другом, кто от этого страдает? В данном случае точно пострадают просто люди. Если есть желание в каменный век перейти, можно делать и так. Что-то запретит Беларусь. Запретит тогда Украина", – ответил во вторник, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский.

Детали возможных мер в правительстве пока не комментируют. В Минэкономики на запрос РБК-Украина не смогли ответить, какие именно шаги могут быть применены по отношению к Беларуси. Без ответа также остались вопросы о планах диверсификации поставок на случай нехватки нефтепродуктов.

В Министерстве энергетики также не дают официальных комментариев по поводу возможных ограничений со стороны Минска. Но источники РБК-Украина в ведомстве сообщили, что из-за запрета импорта электроэнергии переживать точно не стоит. "Мы полностью справимся собственными силами без белорусской электроэнергии", – отметил собеседник.

Украина импортировала э/э из Беларуси до мая 2021 года. Затем решением НКРЭКУ на импорт был введен запрет, но в ноябре поставки возобновились. За три месяца – с ноября по январь – страна закупила у белорусов 223 МВт, 439,5 МВт и 511 МВт соответственно. Эти поставки поддерживали систему и позволяли накапливать уголь на складах объектов теплогенерации за счет поставок из США, ЮАР и Колумбии.

"Сейчас запасы угля не вызывают беспокойства, как и прекращение импорта электроэнергии из Беларуси", – добавил собеседник в Минэнерго.

Э\э вне риска, топливо может быть в дефиците

Проблем из-за отсутствия импорта э/э из Беларуси не ожидает и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Сейчас поставки осуществляются по прямому графику в условиях профицита мощностей украинской генерации. Наоборот, это (прекращение импорта – ред.) приведет к существенному притоку финансов для украинских ТЕС и АЭС, поскольку из-за поставок белорусской э/э существуют ограничения для украинских производителей", – отметил Омельченко.

Но, как уточнил собеседник, опасения вызывает прекращение поставок нефтепродуктов. "Этот сценарий для Украины следует оценивать как критический в связи с импортной зависимостью от Беларуси по моторному топливу на уровне 70%. Поэтому украинскому правительству следует в срочном порядке заняться диверсификацией источников поставок нефти и нефтепродуктов", – уверен он.

Угроза прекращения поставок нефтепродуктов из Беларуси возникает не в первый раз. К примеру, летом прошлого года такая опасность уже была. В правительстве тогда ожидали, что ситуацию спасет Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие могло увеличить переработку нефти с 3 до 4,5 млн тонн. Это позволило бы увеличит производство светлых нефтепродуктов на 1 миллион тонн. Нехватку дизельного топлива планировали компенсировать импортом морским путем.

"Крупнейший Кременчугский НПЗ загружен менее чем на 50%, порты работают с загрузкой на 20-25%. Если создать надлежащие тарифные условия, то долю России с Беларусью (в импорте нефтепродуктов – ред.) можно уменьшить с текущих 65% до 30%", – сказал РБК-Украина директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Другой вопрос, что быстро увеличить внутреннее производство нельзя, поскольку необходимо закупить достаточный объем нефти. На это нужно месяц-полтора, отметил Куюн. А если импорт энергоресурсов из Беларуси прекратится, на рынке возникнут временные перебои с топливом.

"Если произойдет резкое и полное прекращение поставок горючего из Беларуси и РФ, то это может повлечь за собой временный острый дефицит в Украине. Ведь на замену стран поставщиков горючего и разработку новых логистических маршрутов потребуется определенное время", – подтвердили в Нефтегазовой ассоциации Украины.

Публично некоторые эксперты и аналитики высказывали опасения из-за возможной нехватки топлива в армии. Однако в Минобороны заверили, что проблем быть не должно. В июле-декабре 2021 года заключено 56 договоров на поставку горюче-смазочных материалов на общую сумму 2,587 млрд гривен, сообщили РБК-Украина в Минобороны. А с января 2022 года проходит плановая работа по подготовке к новым закупкам.

"По состоянию на текущий момент обеспечены необходимые запасы ГСМ в соответствии с потребностями, сформированными Генеральным Штабом ВСУ", – говорится в ответе Минобороны на запрос РБК-Украина. Там заверили, что предпринимают меры по диверсификации источников поставок ГСМ из других стран, чтобы гарантировать бесперебойность поставок и увеличение их объемов при необходимости.