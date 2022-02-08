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Сумка за 60 тыс. евро, кольцо за 48 тыс. евро, отдых в Дубае. Чем похвастались "слуги народа" в соцсетях

08.02.2022 / 09:03
Сумка за 60 тыс. евро, кольцо за 48 тыс. евро, отдых в Дубае. Чем похвастались "слуги народа" в соцсетях
Журналисты обнаружили у народных депутатов партии "Слуга народа"достаточно дорогостоящие аксессуары и расходы на отдых

Журналисты Bihus.Info изучили страницы народных депутатов партии "Слуга народа" и их родственников в Instagram, обнаружив достаточно дорогостоящие аксессуары и расходы на отдых. Об этом говорится в сюжете расследования, пишут Українські Новини.

Народный депутат от "Слуг народа" Юрий Аристов в декабре ездил с семьей на отдых на Занзибар, что стало известно из публикаций его жены Марины Аристовой. Минимальная стоимость проживания для двоих взрослых и детей стоит 30 тыс. гривен за ночь, соответственно, пять дней проживания в отеле обходятся в 150 тыс. гривен. Затем Аристовы переехали в другую гостиницу – 5-звездочный Tulia Zanzibar Unique Beach Resort, где находились не менее двух дней, которые обошлись около 90 тыс. грн. После супруги побывали в столице Португалии, где провели не менее трех дней. Стоимость трехдневного пребывания в отеле – 45 тыс. грн.

"Слуга народа" Николай Тищенко провел новогодние праздники с семьей в Дубае, в 5-звездочном отеле Address Beach Resort. Минимальная стоимость проживания для супругов с ребенком – 28 тыс. грн в сутки.

"Благодаря другим публикациям супруги Тищенко можно определить, что семья нардепа находилась в Дубае как минимум с 30 декабря по 19 января. Три недели отдыха в отеле стоят около 580 тыс. грн", — пишут журанлисты.

Судя по информации в Facebook, нардеп от "Слуг" Богдан Торохтий в августе 2021 года женился на советнице экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна Алине Левченко. В одной из публикаций Алина показала кольцо Bvlgari Serpenti Viper за 20 тысяч евро. В комментариях она называет ее кольцом, "которое одели ей 20 августа 2021 года". При этом в декларации политика покупка кольца не отражена.

Остальное имущество жены нардеп должен указать в годовой декларации весной 2022 года. Алина Левченко демонстрирует в публикациях кучу дорогих украшений, одежд и аксессуаров: "К примеру, сумочку Hermes Birkin за около 60 тыс. евро, кольцо Crivelli за 48 тыс. евро, браслет Gaydamak Snake за почти 20 тыс. долл., шубу Manzari за 9000 евро. Кроме того, в разные годы в Instagram-публикациях жены Торохтия можно увидеть следующие автомобили: Mercedes-Maybach W222, Range Rover Sport, Mercedes-Benz G-класса, Mercedes-Benz GLC, несколько Mercedes-Benz S-класса, Ferrari 458 Italia и т.д.".

Еще один "слуга" – Кирилл Нестеренко из Днепропетровщины, занизил стоимость мотоцикла почти в 20 раз. Согласно декларациям, он владеет микроавтобусом Volkswagen Multivan 2009 года производства, автомобилем ВАЗ-2101 1972 года и мотоциклом Honda VFR 400R 1992 года. Нардеп в декларации указывает стоимость Хонды – 5 тыс. грн. По фотографиям байка и особенностям его "начинки" журналистам удалось найти объявление о его продаже, где указана цена в 99 тыс. грн.

Кроме того, в других публикациях в Instagram нардепа можно увидеть за рулем двух иномарок. По деталям интерьеров журналисты узнали на видео Mercedes-Benz E-класса в W211 кузове и BMW X2.

Как сообщалось ранее, Глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) Сергей Квит в январе 2022 года получил заработную плату в размере более 14,7 млн грн.

При этом должностной оклад Президента Украины Зеленского в 2021 году составлял 28 тысяч гривен. И за год Глава государства заработал 336 тысяч гривен, что в 40 раз меньше, чем Квит.

Также скорректированная зарплата генерального директора акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского за декабрь составила 1,331 млн гривен.

Тищенко
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