Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США

Негативный новостной фон мешает Украине привлекать деньги инвесторов для финансирования госбюджета и выплат долгов. Власти рассчитывают на официальную поддержку от западных союзников, которая позволит стране справиться с ее обязательствами. Подробнее – в материале РБК-Украина.

За последний месяц сразу несколько государств заявили о готовности предоставить Украине финансовую поддержку. США, Канада, Великобритания, ЕС и другие страны могут уже в ближайшее время выделить в качестве кредитов и грантов в общей сложности более 5 млрд долларов. Эти деньги пойдут как на покрытие дефицита госбюджета, так и на усиление армии.

Крупнейший объем поддержки ожидается от Великобритании, ЕС и США. И если ранее для согласования вопроса о выделении финансирования уходили месяцы, сейчас решения принимаются за считанные дни. Риски российской агрессии явно ускорили западных партнеров в этом вопросе.

О планах выделить Украине макрофинансовую помощь в 1,2 млрд евро глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 24 января, а уже 1 февраля ЕК одобрила кредит. Теперь это решение должен утвердить Совет Европы и Европарламент.

Макрофинансовая помощь – это кредиты, которые ЕС выделяет под небольшой процент странам для поддержки их платежного баланса в условиях сложной экономической ситуации, то есть на финансирование бюджетных расходов страны. Новый кредит будет выделен как шестая программа макрофинансовой помощи с 2014 года. По пяти предыдущим Украине было выделено 5,6 млрд евро.

Первый транш "макрофина" после выполнения всех бюрократических процедур планируют перевести незамедлительно. Он будет выдан без каких-либо условий. Дальнейшее финансирование будет проходить уже с условиями, которые на данный момент разрабатываются в ЕК.

"Мы будет продвигаться довольно быстро. Первый транш без условий. По второму будем смотреть, какие требования будут для следующих траншей", – заявил на днях вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

Агрессия РФ – главный фактор риска

Еще в августе прошлого года Домбровскис в интервью РБК-Украина говорил, что Украина не нуждается в дополнительном финансировании. Но с тех пор ситуация существенно изменилась. Основным фактором риска для Украины стало возможное усиление агрессии со стороны России.

Именно из-за этого ЕС и решил увеличить объем финансирования. "В прошлую пятницу я разговаривала с президентом Зеленским, чтобы оценить ситуацию в Украине, созданную агрессивными действиями России. Мы обсудили, как ЕС мог бы продолжать поддерживать Украину как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе", – сказала фон дер Ляйен, анонсируя выделение "макрофина".

Вдобавок к новой программе ЕС планирует увеличить размер грантовой, то есть безвозвратной помощи – с 160 млн до 280 млн евро.

США также готовит решение о финансовой поддержке Украины. Об этом 27 января говорили по телефону Владимир Зеленский и Джо Байден. В какой именно форме будет помощь и в каком объеме, точно пока неизвестно. По информации РБК-Украина, это могут быть как гарантии со стороны США для привлечения кредитов, так и прямая финансовая помощь.

Инструмент финансовых гарантий для выпуска Украиной еврооблигаций США использовали с 2014 года уже несколько раз. Гарантии давались на размещение бумаг в 1 млрд долларов сроком на 5 лет.

Великобритания выделит около 2 млрд фунтов (примерно 2,7 млрд долларов) на совместные с Украиной проекты в инфраструктуре и энергетике. Это подтвердилось по итогам визита в Киев премьера Великобритании Бориса Джонсона.

По словам Владимира Зеленского, на восстановление экономики Украине нужно дополнительно до 5 млрд долларов. "Я на меньшую цифру и не рассчитываю", – заявил президент в ходе встречи с иностранными журналистами.

Зачем нужны деньги

С конца прошлого года после появления первой информации об усилении агрессии со стороны России, резко выросли доходности по украинским евробондам, произошел отток иностранных инвестиций и упал курс гривны.

Министр финансов Сергей Марченко говорит, что инвесторы реагируют на информационную среду, у них появляются панические настроения. Но у тех инвесторов, которые работают с Украиной долгосрочно и постоянно на контакте с правительством, нет паники.

"Паникуют те, кто вложил средства на короткие сроки, хотел заработать на Украине, а сейчас продает, опасаясь угрозы", – сказал министр в интервью ЭП.

И хотя на валютных счетах Минфина есть запас больше 1 млрд долларов, а крупная выплата по внешнему долгу предстоит аж в сентябре, дополнительные деньги уже сейчас не помешают. Ведь только на погашение и обслуживание внешнего долга каждый месяц власти нужно в среднем 300 млн долларов.

Особых оснований для беспокойства нет, говорят как президент Зеленский, так и премьер Денис Шмыгаль. "НБУ обеспечивает стабильность денежной единицы в том коридоре, который установлен… Курс колеблется, но он стабильный несмотря на все внешние, в том числе информационные влияния и факторы. Государство полностью выполняет свои социальные обязательства", – пояснил премьер.

Владимир Зеленский отметил, что поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 млрд гривен, а курс гривны "чувствует себя лучше". "Почти неделю на международных финансовых рынках есть положительная динамика в отношении наших облигаций. Их котировки возвращаются на свой прежний уровень, так что финансовый мир оценивает будущее с оптимизмом", – уверен Зеленский.

Ставки по еврооблигациям действительно немного снижаются, но это происходит достаточно медленно, отметил руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

И в нынешних условиях ставки по еврооблигациям все еще слишком высоки, чтобы рассчитывать на новые размещения бумаг правительством. Минфину пока практически негде брать деньги для финансирования дефицита, кроме как у крупных кредиторов, отметил эксперт.

"Вся эта геополитическая ситуация должна скоро разрешиться, тогда, возможно, появится окно для размещений. Нужно ждать возврата котировок по еврооблигациям хотя бы до уровня ноября 2021. Если же деэскалации не произойдет (что маловероятно), то правительству придется рассчитывать исключительно на официальное кредитование", – сказал изданию Паращий.

На данный момент рынок внешних заимствований для Украины де-факто закрыт, соглашается аналитик "Альфа-Банка Украина" Алексей Блинов. И при этом Минфину все же нужно рефинансировать до конца года немногим более 2 млрд долларов внешнего долга. Не говоря уже о потребности финансировать бюджетный дефицит.

"В 2021 году именно внешние источники доминировали в финансировании бюджетного дефицита. Они покрыли 110,5 млрд гривен дефицита. В законе о госбюджете на 2022 год предполагается нетто- финансирование из внешних источников на 79 млрд гривен, но фактический показатель может существенно измениться. Соответственно, привлечение кредитов от МВФ, ЕС и других официальных источников имеет высокую актуальность", – отметил Блинов.

Запасной план вместо рыночных долгов

Сергей Марченко называет новый "макрофин" от ЕС важным сигналом, свидетельствующим, что Украина снова в фокусе внимания. "То есть у нас уже есть предпосылки, чтобы заместить внешнее коммерческое финансирование льготным финансированием от международных партнеров", – отметил он. Однако признал, что лучше все-таки иметь доступ на рынки внешних заимствований.

Доступ на внешние рынки лучше официальных заимствований, подтверждает Александр Паращий. "Неопределенность, которая остается, убьет экономику – никто в Украину инвестировать не будет, будут только выводить деньги", – допускает он.

Настроения инвесторов уже вполне ощутил на себя внутренний рынок заимствований. Во вторник, 1 февраля, первичный аукцион ОВГЗ установил новый антирекорд более чем за два года, отметил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович. В ходе аукциона Минфин смог привлечь в госбюджет менее 214 млн гривен.

"Даже в первую волну пандемии COVID-19 бюджет занимал в целом больше объемов средств. А меньшие объемы заимствований были еще в январе и октябре 2019 года", – отметил он.

С другой стороны, по словам эксперта, в условиях нестабильной ситуации с возможной военной эскалацией и ожиданий рынком дальнейшего повышения ставок – вполне нормально, что инвесторы не спешат предоставлять государству новые займы на старых условиях.

Нерезиденты избавляются от гривневых ОВГЗ. За месяц, отмечает Александр Паращий, их портфель уменьшился более чем на 11 млрд гривен. "Это рекорд. Прошлый был 8,6 млрд гривен в марте 2020 года – на пике паники из-за коронакризиса", – пояснил он.

Бумаги у нерезидентов выкупают украинские банки – им это выгоднее, чем первичные аукционы Минфина. Таким образом, отмечает эксперт, очевидно, что местный бизнес совсем по-другому видит развитие ситуации, чем иностранный.

Что же касается МВФ, пересмотр программы, как ожидается, пройдет в марте. Приближать сроки выделения второго транша и увеличивать его размер пока не планируется. Но учитывая ситуацию и внешние риски для Украины, кредитор может проявить лояльность при оценке выполнения условий для продолжения финансирования.

Если так и произойдет, то в начале весны дополнительно в бюджет поступит второй транш по программе stand-by в 700 млн долларов. А в начале лета остальная сумма – около 1,5 млрд долларов.

Украина планирует подготовить новую программу с МВФ, о чем ранее говорили в Кабмине. А потому злоупотреблять лояльностью фонда и затягивать выполнение условий кредитования для власти смысла нет. Если обязательства по действующему меморандуму не будут выполнены в срок, то с большой вероятностью они все равно станут предварительными условиями для новой программы, что уже бывало ранее.