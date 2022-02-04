"Добровольная" декларация доходов семьи: отказавшихся лишат соцстраховки и права на минзарплату

На прошлой неделе в Верховной Раде появился текст одной из ключевых новаций в рамках разрабатываемой депутатами глобальной налоговой реформы – законопроекта о налогообложении домохозяйств (или "О домоэкономике", №6539), внедряющего механизм добровольной подачи общей налоговой декларации, то есть с учетом доходов и расходов всех членов семьи за год.

Несмотря на заявленные в пояснительной записке цели изменений – "рост доходов граждан" и "развитие социальной поддержки семьи" – часть экспертов, в том числе опрошенных UBR.ua, не увидели в тексте проекта больших оснований для их достижения.

Зато в документе обнаружили, что отдельные его нормы могут превратить добровольное декларирование в обязательное для тех граждан, которые будут претендовать на ряд категорий страховых выплат от государства.

UBR.ua пообщался с профильными специалистами, чтобы проверить справедливость указанного выше предположения, а также попросил оценить другие новшества, предусмотренные законопроектом для тех семей, которые решатся подать годовой отчет о своих доходах и расходах, – а именно налоговые скидки и возможность заниматься некоторыми видами мелкого бизнеса без оформления ФЛП.

За декларации обещают "плюшки"

Одной из основных проблем, которую призвана разрешить инициатива, называется завышенная налоговая нагрузка на домохозяйство (его членами проект закона признает всех совместно проживающих людей, необязательно объединенных родством, которые решат сформировать домохозяйство и подать общую налоговую декларацию за год).

Дело в том, поясняют законодатели, что сегодня каждый из членов семьи в отдельности получает доход и платит с него налоги, в то время как траты на содержание домохозяйства финансируются совместно.

Более того, исходя из написанного в пояснительной записке, отчасти именно то, что семья самостоятельно, без участия властей, принимает решение по распределению общих доходов, является причиной ее чрезмерных издержек.

"Вся сложность построения оптимальных финансовых взаимоотношений между членами домохозяйства обусловлена тем, что эта сфера жизнедеятельности общества наименее урегулирована со стороны государства", – сделали вывод авторы проекта закона.

Напрямую контролировать внутрисемейные финансовые отношения депутаты все-таки не предложили. Вместо этого там сочли нужным простимулировать семьи к добровольной подаче налоговых деклараций за счет предоставления им в этом случае льгот. В целом их две:

возможность получить возврат части суммы уплаченного членами семьи подоходного налога (НДФЛ) в размере затрат этого домохозяйства на, как указывается, ипотеку, учебу, лечение, страховку жизни и здоровья, энергоэффективные технологии. Полный список трат, на которые можно будет получить налоговую скидку, предстоит определить отдельно через изменения в налоговое законодательство.

возможность для членов семьи заниматься некоторыми видами мелкой предпринимательской (в законопроекте также "экономической) деятельности без регистрации физлица-предпринимателя (ФЛП) – среди таких указаны ресторанный бизнес, парикмахерская, ремонтные услуги, такси и т.д. Условия: семейным бизнесом могут заниматься только члены домохозяйства, а доход от такой деятельности не должен превышать 8 млн грн в год.

В общесемейной декларации доходов и расходов нужно будет указывать, с одной стороны, доходы от зарплаты, предпринимательской деятельности "фопа" и экономической деятельности семьи, страховые выплаты, пассивный доход и т.д.

С другой – расходы на предпринимательскую (экономическую) деятельность и на содержание каждого члена семьи в размере пока неопределенного "социального прожиточного минимума". Его в дальнейшем предстоит определить Кабмину.

Налоговая скидка – лишь в отдельных случаях

Право получить налоговое возмещение на размер затрат на лечение, учебу и т.д. уже сегодня предусмотрено в законодательстве. Однако воспользоваться им могут немногие.

Согласно примеру, приведенному для СМИ одним из авторов проекта закона, главой налогового комитета Рады Данилом Гетманцевым, пенсионеру, проходящему курс лечения, просто не к чему применить скидку, так как он не имеет трудового дохода и не платит налоги.

В комментарии UBR.ua директор Института социально-экономической трансформации (ИСЭТ) Илья Несходовский позитивно оценил предложенное властями решение проблемы налоговой скидки – однако, по словам эксперта, у неэффективности этого механизма есть другая, не менее важная причина.

Сегодня скидка привязана к прожиточному минимуму – доход претендента на одну скидку не должен превышать 40% от его суммы, которая сейчас составляет 2481 грн для трудоспособных лиц. Соответственно, пороговый уровень дохода – 3473 грн.

"Поэтому получить налоговую скидку, условно, может только человек на минзарплате, у которого на содержании двое детей. Тогда две скидки на учебу могут сформировать сумму, которая немного превысит минзарплату", – поясняет Несходовский, почему механизм не действует.

Как будет рассчитываться налоговая скидка, пока не ясно – соответствующие изменения должны быть внесены в Налоговый кодекс.

Семейный бизнес vs "фоп" – плюсы и минусы

Вывести из системы ФЛП самозанятых мелких предпринимателей депутаты уже предлагали, однако версия авторов законопроекта "О домоэкономике" получилась наименее проработанной. Как и в случае с расчетами налоговой скидки, в проекте закона не указана ставка, по которой будет облагаться налогом "экономическая деятельность" семей.

В то же время нет практически никаких сомнений, что домашний бизнес будет подлежать налогообложению, высказали уверенность наши собеседники. Однако привели разные оценки относительно возможного размера будущей ставки.

Илья Несходовский предположил, что каждый член домохозяйства, который займется "экономической" деятельностью, будет платить фиксированную сумму налога, ориентированную на нынешние ставки для "фопов". Налог, по его мнению, будет устанавливаться, как и в случае с ФЛП, местными советами, и поэтому будет отличаться в зависимости от региона.

Директор Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) Олег Пендзин акцентировал внимание, что в общих случаях к предпринимательской деятельности применяется обычная ставка подоходного налога – 18%. Однако такая нагрузка едва ли будет мотивировать семьи легализовывать теневой заработок даже с учетом льгот, полагает эксперт.

Усложнят выплату больничных и пособий

Из-за отсутствия в законопроекте конкретики касательно ставок налога на семейное предпринимательство и расчетов налоговой скидки заявленные властями преимущества декларирования домохозяйств пока являются неочевидными.

Однако отсутствие детализирующих объяснений в другой ключевой норме закона – о "социальном трансферте" – и вовсе превращает новацию из стимулирующей декларирование в обязывающую к этому.

Социальный трансферт – новый для законодательства термин, который должен объединить в себе все виды социальной помощи государства, которое оно бесплатно предоставляет попавшим в сложную жизненную ситуацию людям. Согласно тексту законопроекта, на любой вид трансферта, кроме стипендий и пенсий, нельзя будет претендовать в случае неподачи домохозяйством налоговой декларации.

Между тем в перечислении форм, в которых может предоставляться социальный трансферт, фигурирует "социальное страхование" – а под этим можно понимать больничные, пособия по безработице, помощь по беременности и родам. Если воспринимать текст законопроекта буквально, то выходит, что без годовой налоговой декларации такую поддержку получить будет нельзя.

Илья Несходовский в комментарии UBR.ua выразил озадаченность указанной формулировкой, предположив, что авторы текста под социальным страхованием подразумевали какие-то специализированные его виды. "Страхование не может быть социальным трансфертом", уверенно заявил директор ИСЭТ, также недоумевая, почему авторы не детализировали термин.

На несоответствие определению трансферта и социального страхования указал нам и Олег Пендзин.

"Страховая выплата – это не государственная помощь или трансферт, это возвращение мне той суммы, которую человек предварительно вносил с зарплаты на страховой случай", – пояснил Пендзин.

Он также отметил, что норма о социальном трансферте вмещает еще ряд плохо продуманных положений. Например, в его определении указано, что социальный трансферт предусматривается также в форме "социальной гарантии" – права на достаточный жизненный уровень для себя и семьи.

"Однако такое же определение в законодательстве имеет минимальная заработная плата. Исходя из текста получается, что государственные гарантии по минзарплате привязываются к обязанности подавать декларацию домохозяйства – выходит, что если я ее не подам, то права на минзарплата иметь не буду?", – вопрошает Пендзин. Он также отметил, что госгарантии по минзарплате закреплены в Конституции как безусловное право граждан.

Цель закона

Указывая на прописанное обязательство подавать общесемейную налоговую декларацию для получение социального трансферта, Олег Пендзин делает вывод, что первоначальной и главной идеей депутатов является верификация получателей соцвыплат, которая бы позволила определить тех из них, кто может обойтись без поддержки государства – например, получатели помощи, проживающие или состоящие в родстве с людьми, имеющими возможность их обеспечивать за свой счет.

Впрочем, Олег Пендзин выразил убеждение, что законопроект "абсолютно бесперспективен" с точки зрения прохождения в Верховной Раде и не наберет достаточного количества голосов для принятия.

По мнению Несходовского, законопроект может внести позитивные изменения в налоговое законодательство, но сейчас он "просто сырой", и поэтому нуждается в значительной доработке.