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Министры получают "карантинные" зарплаты, несмотря на решение КСУ - Шмыгаль

24.09.2020 / 17:19
Кабинет Министров сохранил ограничения зарплат для членов правительства на уровне 5 средних зарплат, несмотря на решение Конституционного суда.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства в среду, 23 сентября.

«С принятием решения Конституционным судом по заработным платам чиновников и государственных служащих Кабинета Министров, я лично, остаюсь под регулированием и действием постановления №304, которым заработные платы Премьер-министра, министров ограничены размером не более 5 средних зарплат", - сказал Шмыгаль.

По его словам, зарплаты других чиновников не ограничены таким уровнем.

Напомним, Конституционный суд 28 августа признал неконституционными установленные правительственным постановлением №392 так называемые карантинные ограничения, а также ограничения заработных плат до 47 тыс. грн.

Источник

Кабмин, зарплаты, КСУ
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