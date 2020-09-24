Обыски НАБУ заканчиваются ничем

Однако из-за материальной и политической выгоды они так ничем и не закончились. Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Неделю назад наше "доблестное" НАБУ провело обыски у председателя Одесского окружного административного суда Олега Глуханчука и его коллег в рамках "дела Альперина". Это дело имеет особое значения для Сытника, ведь он лично обещал Зеленскому показать в нем результат. А воз, как известно, - и ныне там", - отмечают авторы поста.

При этом они акцентируют внимание на следующем: "Наш источник в Одесском окружном административном суде (и данную информацию нам подтвердили в НАБУ) утверждает, что во время обыска у Глуханчука изъяли гаджеты, содержащие много, мягко говоря, нелицеприятной информации. А своим близким Олег Васильевич сказал, что одна надежда на спасение, "если Боря включится". Мы не беремся утверждать, но похоже, что речь идет о главе Кассационного административного суда ВС Борисе Гулько".

"Ведь общеизвестно, что обыски у Глуханчука уже проходили и не раз. В судейских же кругах бытует мысль, что ранее вопрос о недостоверном декларировании Олегу Глуханчуку помог закрыть именно Борис Гулько. Борис Иванович, похоже у вас все-таки есть какие-то свои незакрытые гештальты с Сытником. Однако надеемся, что вы не подсылаете "заряженных клиентов" своим коллегам. Так, как это практикует глава Кассационного административного суда ВС Михаил Смокович", - делают вывод судьи.