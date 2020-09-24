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Зеленский пообещал послам G7 защищать независимость САП и НАБУ

24.09.2020 / 16:48
Президент Украины Владимир Зеленский встретился сегодня с послами государств "Большой семерки" (G7) и Европейского союза.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Глава государства пообещал послам G7 защищать независимость этих антикоррупционных органов и заверил, что придерживается позиции, что все процедуры отбора членов конкурсных комиссий и конкурсы на должности руководителей САП и НАБУ, должны проходить в соответствии с законом, прозрачно и под контролем общественности.

"Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время буду требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов", - подчеркнул он.

Напомним, ранее послы G7 обратились к украинским властям с призывом защитить антикоррупционные органы.

Этому заявлению предшествовало решение Конституционного суда о признании неконституционным указа президента о назначении Артема Сытника на должность директора НАБУ.

Кроме того, 21 августа Назара Холодницкого уволили с должности руководителя САП и из органов прокуратуры. Холодницкий уволился из САП по собственному желанию.

Источник

НАБУ, САП, Зеленский
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