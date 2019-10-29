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Зеленский сходил в ГПУ и НАБУ "зарядить их энергией"

29.10.2019 / 09:46
Президент Владимир Зеленский, общаясь с работниками Генпрокуратуры и НАБУ заверил, что на них не будет давления со стороны Офиса президента.

Об этом шла речь в выступлении президента на встрече с САП, НАБУ и Генпрокуратуры 28 октября.

Прямая речь Зеленского: "Мы действительно уважаем вашу профессию, каждого из вас. Я хотел бы с вам лично познакомиться с каждым. Но пока мало времени для этого. Но хотел бы вас поздравить. Хотел бы вам сказать, что сегодня такой запрос общества на победу справедливости, для того, чтобы все коррупционеры были за решеткой. А это уже только ваши полномочия, ваш профессионализм и ваша энергия... Мы приехали, чтобы вас зарядить этой энергией. Чтобы вы понимали, что мы на вас влиять не будем и не хотим".

"Пожалуйста, мы очень хотим, чтобы все коррупционеры, все топкорупционеры, чтобы они действительно соответствовали законодательству, чтобы они действительно заслуженные приговоры получили, потому что нам общество это уже никогда не простит. А сейчас у нас есть большой шанс".

Зеленский также сказал, чтобы работники ГПУ, САП и НАБУ обращались в Офис президента, если кто-то будет оказывать на них давление. Он попросил доводить свои дела до суда.

Ранее стало известно, что Зеленский 28 октября встретится с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким и главой НАБУ Артемом Сытником.

Источник 

ГПУ, НАБУ, САП, Зеленский
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