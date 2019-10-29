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Зеленский сменил главу Киевской ОГА

29.10.2019 / 10:17
Президент Владимир Зеленский освободил Михаила Бно-Айрияна от должности председателя Киевской областной государственной администрации и назначил на эту должность Алексея Чернышева.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

"Освободить Бно-Айрияна Михаила Кареновича от должности председателя Киевской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением", - говорится в указе №776 / 2019.

В то же время другим указом №777 / 2019 президент назначил Алексея Чернышева председателем Киевской ОГА.

Как сообщалось, Михаил Бно-Айриян был назначен на должность председателя Киевской ОГА 10 июля этого года. Однако 20 октября он уже написал заявление об отставке.

В тот же день, 20 октября, Кабинет министров согласовал освобождение Бно-Айрияна и назначение Чернышева председателем Киевской ОГА.

Чернышев - бизнесмен, инвестор, родился 4 сентября 1977 года в Харькове. Окончил Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия» по специальности «Экономика предприятия». С 1998 года работал в IT отрасли, в компании Telesens, которая разрабатывала системные программные продукты для телекоммуникационного бизнеса. С 2004 года - вице-президент по развитию, с ноября 2005 - президент концерна и группы АВЭК. С 2008 по 2013 - председатель наблюдательного совета концерна и группы АВЭК.

В 2012 году основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development, занимавшейся развитием масштабных проектов коммерческой недвижимости, а также привлечением иностранных инвестиций в Украину. В 2014 году Чернышев основал инвестиционную компанию VI2 Partners. Офисы компании работают в Киеве и Вене.

В 2017 году компания Чернышева «VI2 Partners» приобрела долю акций сети супермаркетов «Фуршет» у французского оператора Auchan Group «Ашан Украина». В 2014 году основал Kyiv Vision Foundation, которая занимается поддержкой культурных проектов, популяризацией Украины в Европе через потенциал современного украинского искусства.

Источник 

Киевская ОГА, Зеленский, Чернышев
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