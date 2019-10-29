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В Церкви увидели угрозу в использовании искусственного интеллекта

29.10.2019 / 10:25
В Церкви увидели угрозу в использовании искусственного интеллекта
Фома Источник: Фома
Ранее начальник отдела разработок японского робота Parlo с искусственным интеллектом компании «FujiSoft Incorporated» Наоки Сугимото выразил мнение, что при нынешних темпах развития науки уже через 50-100 лет может так случиться, что искусственный интеллект сравняется с человеком по ряду способностей, а то и превзойдет его

Сегодня есть такие сферы жизни, в которых использование роботов и искусственного интеллекта приносят очевидную пользу, однако при этом важно не допустить, чтобы такая роботизация сделала ненужным самого человека.

Как сообщает «Фома», на это указал глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ митрополит Иларион (Алфеев) в программе «Церковь и мир».

Владыка Иларион отметил, что, например, использование роботов при конвейерной сборке освобождает людей от изнурительной монотонной работы. В тоже время, добавил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ, конечным итогом повсеместного внедрения роботов и искусственного интеллекта может стать ситуация, когда окажется, что человек с его способностями, с его разумом и руками будет не нужен.

«Думаю, это может поставить под угрозу существование всего человеческого сообщества», – заметил митрополит.

Кроме того, продолжил представитель Церкви, обществу сегодня неизвестно до конца, каков потенциал у искусственного интеллекта.

«Что, если он будет создан таким образом, что им невозможно будет управлять? Ведь сейчас искусственным интеллектом управляют люди, но может настать такой момент, когда искусственный интеллект начнет управлять людьми», – резюмировал митрополит Иларион.

Ранее начальник отдела разработок японского робота Parlo с искусственным интеллектом компании «FujiSoft Incorporated» Наоки Сугимото выразил мнение, что при нынешних темпах развития науки уже через 50-100 лет может так случиться, что искусственный интеллект сравняется с человеком по ряду способностей, а то и превзойдет его.

Источник: Inpress.ua
церковь, роботизация
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