Экс-главе НАПК Корчак сообщили о подозрении из-за ее декларации

Об этом сообщают 28 октября пресс-служба НАБУ, а также источники УП

Дословно НАБУ: "28 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о подозрении в недекларировании состояния на более чем 544 тысячи гривен".

По данным источников УП, речь идет об экс-руководителе НАПК Наталии Корчак.

Следствие установило, что она не внесла в свою декларацию за 2016 год сведения об авто, которое находилось в ее постоянном пользовании.

Это авто в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тысячи гривен, однако по состоянию на 31 декабря 2016 года это имущество находилось в постоянном пользовании Корчак и ее мужа, а потому она должна была указать машину в декларации.

Отмечается, что расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в октябре 2017 года.

Действия Корчак квалифицированы по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК.

Напомним: в мае 2017 года журналисты зафиксировали на паркоместе председателя НАПК Натальи Корчак новую машину Skoda Octavia A7, которой не было в декларации чиновницы.

20 октября Кабинет министров на заседании временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак.

С 28 марта 2018 года НАПК возглавлял Александр Мангул.

До этого два года председателем НАПК была Наталья Корчак.

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