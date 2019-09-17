В декларациях чиновников Киевщины обнаружены нарушения на десятки миллионов гривен

Национальное агентства по противодействию коррупции по результатам полных проверок деклараций украинских чиновников выявило признаки декларирования недостоверной информации. Обоснованные выводы о выявленных признаках уголовных преступлений будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро и Национальную полиции.

В частности, в декларации мэра Белой Церкви, главы Белоцерковского горсовета и его исполнительного комитета Геннадия Дикого нашли нарушений на более чем 32 млн гривен, сообщает “КиевVласть” со ссылкой на пресс-службу НАПК.

«Геннадий Дикий в декларации за 2017 год не указал сведения о корпоративных правах, принадлежащих члену семьи (супруге), и не задекларировал земельный участок, принадлежащий ей на праве собственности. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации за 2017 год составляет более 32 млн гривен», – сказано в сообщении.

В то же время в декларации скандально известной главы Васильковского райсовета VII созыва Натальи Баласинович обнаружили нарушений на более чем 420 тыс. гривен. Она в декларации за 2016 год не указала сведения об имеющихся у нее финансовых обязательствах и о полученном ею доходе от банка, а также полученный членом семьи (супругом) доход от отчуждения транспортных средств. Кроме того, она указала недостоверные сведения о полученном ею доходе от отчуждения движимого имущества.

В НАПК напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366-1 Уголовного кодекса.