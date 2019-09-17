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Богдан рассказал, что шепчет на ухо Зеленскому

17.09.2019 / 14:54
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан признался, что время от времени шепчет президенту Владимиру Зеленскому на ухо советы и подсказывает идеи.

Об этом шла речь в интервью Богдана BBC

На вопрос, что он чаще всего шепчет президенту, Богдан ответил: "Это советы, это идеи, которые возникают. Если это сейчас не сказать, а потом сказать, то будет потерян момент.

Эта популярная фотография из Днепра, когда я что-то шепчу на ухо президенту. Тогда возникла идея: давай озвучим пари – либо ты к такому числу сделаешь, либо увольняйся. Если бы я это сказал через час в Офисе, оно не было бы так актуально. Вот сейчас – как раз это был тот момент".

Богдан констатировал, что над его образом нашептывальщика "многие смеется, в том числе шутит "95 квартал".

На вопрос, часто ли президент прислушивается к руководителю своего офиса, Богдан ответил: "Вы недооцениваете президента. Все решения принимает президент. У нас есть договоренность, и она соблюдается уже больше года: мы все признаем право Владимира Зеленского принимать решения. При этом он признает наше право высказать свое мнение".

На вопрос, не задело ли его то, что в фильме о первых 100 днях президента Зеленский сказал, что Богдану надо успокоиться, руководитель ОП ответил: "Он меня постоянно успокаивает. Меня это преследует еще с детского сада, когда мои родители меня постоянно успокаивали".

Напомним, 12 июля во время визита к Днепру президент Зеленский и городской глава Днепра Борис Филатов заключили пари, что мэр уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют к 14 сентября.

7 сентября Филатов продемонстрировал новый мост.

14 сентября Зеленский приехал посмотреть на него и заявил, что "мост есть, но к его качеству есть вопросы" – так что пари продолжается до заключения комиссии о состоянии моста.

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Богдан, Зеленский
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