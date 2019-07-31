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Глава ОП: Зеленский рассматривает несколько кандидатур на главу КГГА, включая Кличко

31.07.2019 / 14:12
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько претендентов на должность главы КГГА, включая и действующего руководителя горадминистрации, мэра столицы Виталия Кличко.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"Насколько мне известно, сегодня есть несколько кандидатур на должность главы КГГА. Притом это политическое решение, и политическая ответственность президента", - сказал Богдан на пресс-конференции во вторник, 30 июля, в Офисе президента.

По его словам, в числе претендентов и нынешний городской голова Киева.

"На встречах с господином Кличко я ему говорил, что он один из претендентов, поскольку он известное, публичное лицо. Если народ и власть увидят, что поменялись дела в Киеве, то он может быть переназначен", - добавил глава ОП.

Источник 

Кличко, мэр Киева, Богдан, Зеленский
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