Зеленский просит правительство уволить Кличко

Об этом сообщили в пресс-службе министра Кабинета министров Александра Саенко.

"Письмо получено. Он будет обработано в установленном порядке", - подчеркнули в ведомстве.

По мнению Кличко, разделение полномочий избранного киевлянами мэра и председателя КГГА - это лишение столицы местного самоуправления.

В то же время, главный редактор сайта "Обозреватель" Орест Сохар в Facebook обнародовал скрин письма главы Офиса Президента Андрея Богдана, в котором тот просит министра Кабинета министров Александра Саенко "внести представление об увольнении Кличко Виталия Владимировича с должности главы Киевской городской государственной Администрации".

В этом письме Офис Президента ссылается на статью 118 Конституции Украины, согласно которой "председатели местных государственных администраций назначаются на должность и освобождаются от нее Президентом Украины по представлению Кабмина". Также, говорится в письме, закон "О местных государственных администрациях" предусматривает, что "председатели местных госадминистраций назначаются на должность Президентом по представлению Кабинета министров на срок полномочий Президента Украины. В случае избрания нового Президента, председатели местных госадминистраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых председателей местных госадминистраций".

Несмотря на это, Офис Президента просит Кабмин "внести представление относительно увольнения Кличко Виталия Владимировича с должности председателя Киевской городской государственной администрации".

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским был проинформирован о разделении полномочий в управлении столицей.

В то же время, по мнению Кличко, разделение полномочий избранного киевлянами мэра и председателя КГГА - это лишение столицы местного самоуправления.

Конституционный суд в декабре 2003 года определил, что "Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой".

Источник