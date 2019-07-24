Войти | Зарегистрироваться
19:35

среда,
24 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Церкви призвали женщин подражать примеру святой равноапостольной княгини Ольги

24.07.2019 / 18:39
В Церкви призвали женщин подражать примеру святой равноапостольной княгини Ольги
Святая Ольга Источник: РИА Новости
Патриарх обратил внимание на то, что во времена советской власти именно женщины

Православная Церковь 24 июля отмечает день памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

Сегодня Патриарх Кирилл призвал женщин подражать примеру княгини Ольги и никогда не расставаться с ролью равноапостольного служения, сообщают РИА Новости.

В частности, Патриарх обратил внимание на то, что во времена советской власти именно женщины, преимущественно, занимались христианизацией народа: «Поразительно, что процент крещаемых в Советском Союзе достигал 37%, при абсолютной официальной атеизации нашего общества. Что же происходило? Главное влияние в семейной жизни осуществляли женщины: бабушки и мамы, которые тихо воспитывали своих детей в христианской вере, которые часто тайком приводили их в храмы Божии, которые крестили своих детей и внуков».

По его словам, «подобно тому, как Ольга не могла открыто проповедовать христианство, они своей любовью и, конечно, своей верой преобразовывали сердца нашей молодежи, наших детей. И сегодня – может быть, не в той степени, как в те годы, – но также бабушки и мамы играют решающую роль в христианском, православном воспитании детей».

Отмечая все эти факты, Предстоятель Русской Церкви призвал женщин «никогда не расставаться с этой удивительной ролью равноапостольного служения, с этим действительно поразительным действом воцерковления своих детей и внуков, через которое Православная Церковь и вера христианская воспроизводится в каждом последующем поколении людей». 

Источник: Inpress.ua
Патриарх Кирилл, святая
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.