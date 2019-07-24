Разумков: статус русского языка на Донбассе нужно обсуждать

Разумков отметил, что это соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит украинской Конституции.

"Единственные красные линии, которые были начерчены и озвучены президентом, это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Это мы не обсуждаем", - сказал он.

Комментируя замечание, что такая же аргументация звучала при принятии "закона Кивалова-Колесниченко" в 2012 году, Разумков заявил, что тогда не было войны.

"Это была не попытка найти точки, по которым можно объединить общество, а это, к сожалению, использовали как точку, вокруг которой можно собрать свой электорат", - сказал Разумков и добавил что ему обидно сравнение "с представителями бывших политических элит".

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан предложил региональный статус для русского языка на Донбассе. После этого представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что это личная позиция Андрея Богдана.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 мая - 3 июня, две трети граждан Украины выступают за то, чтобы единственным государственным языком в стране был украинский.

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