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Разумков: проблема Донбасса не решается законами

06.08.2019 / 14:52
Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков признал, что вернуть мир на Донбасс принятием каких-либо законов невозможно.

Об этом он заявил в интервью российскому изданию "КоммерсантЪ".

"Это одна из ключевых проблем в стране. Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о мире на Донбассе.

При этом он отметил, что в новой Верховной Раде будет обсуждаться особый статус для Донбасса, но повторил, что в проблеме войны это не вопрос законов.

"Это законодательная часть (особый статус для Донбасса – ред.). Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание", - сказал Разумков.

"Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории", - добавил он.

Напомним: в апреле, тогда еще кандидат в президенты Украины, Владимир Зеленский заявлял, что у Донбасса не должно быть особого статуса.

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Донбасс, Разумков, мир на Донбассе
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